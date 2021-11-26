Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

İzmir'de yaptığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlatarak "Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 100 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı.

"CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katılıyor" diyen Erdoğan, "Halbuki bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendikleri dönemlerde gecelik yüzde 7 bin 500'ler bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar? Ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlık önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title