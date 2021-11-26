Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 100 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı.

"CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katılıyor" diyen Erdoğan, "Halbuki bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendikleri dönemlerde gecelik yüzde 7 bin 500'ler bulan faizleri gördü mü? Bunun altından kim kalkar? Ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlık önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Tabi bunları 18 yaş altı grup bilmez. Ama karşımdaki bu heyet bilir" ifadelerini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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