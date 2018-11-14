Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.