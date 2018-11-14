Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Cengiz Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

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