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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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