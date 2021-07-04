Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

2023 yılında yapılacak seçime damga vurması beklenen Z kuşağıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına dikkat çeken talimatlarda bulundu. Z kuşağına kendi torunlarını örnek gösteren Erdoğan, "Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili bizim en önemli hedefimiz, aidiyet duygusunu geliştirmek olmalıdır. Aidiyet duygusunu kaybetmemeleri lazım. En büyük tehlike bu olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi gündemde en çok tartışılan konulardan biri olan Z kuşağı gençlerle ilgili olarak, "Ben torunlarımda da bunu görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum" dedi.

GENÇLERDEN GELEN OY PARTİNİN ALDIĞI TOPLAM OYUN ALTINDA KALIYOR

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde parti yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantılarında gençlere yönelik geliştirilecek politikalar konusunda görüşlerini dile getirdi. Z kuşağı başta olmak üzere gençlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda, gençlerin lider tercihinde ilk sırada Erdoğan'ın yer aldığı, yine bu kesimin birinci tercihinin de AK Parti olduğu, ancak gençlerden gelen oyun, partinin aldığı toplam oy oranının altında kaldığı hatırlatıldı. Türkiye gazetesinin haberine göre Z kuşağını anlamak ve yeni bir vizyon geliştirilmesi konusunda görüşler dile getirildi.

"Z KUŞAĞINI BEN TORUNLARIMDA DA GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Z kuşağını torunlarını örnek göstererek değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Z kuşağını ben torunlarımda da görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili bizim en önemli hedefimiz, aidiyet duygusunu geliştirmek olmalıdır. Aidiyet duygusunu kaybetmemeleri lazım. En büyük tehlike bu olur. Çocuğa sevgi verirsen, sevgi ile yaklaşırsan aileye karşı aidiyet duygusu da kendiliğinden gelişir. Bu kesimlere yönelik gelecekle ilgili bir vizyon çizmeliyiz, umut vermeliyiz. Sadece geçmişte yaptıklarımızı anlatmak yetmez. Geçmişe takılıp kalmadan, ama geçmişte yaptıklarımızı da anlatarak bir hafıza oluşturmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı - Haberler
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