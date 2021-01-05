Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında kendisine Beştepe'ye kadar eşlik eden gazetecilere, "Buraya kadar kaç adım atmışız?" diye sordu. Gazetecilerden "9 bin" yanıtını alan Erdoğan, "Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında genel merkez binasının arka kapısından çıkarken, havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, kurmaylarına yürüyüş teklif etti.

Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı'na kadar yaptığı bu yürüyüşe bir grup gazeteci de eşlik etti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış, bu süre zarfında yaşananları şöyle aktardı:

"Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, 'Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?' diye sordu. Biz 'Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk' deyince, Erdoğan 'Hay Allah iyiliğinizi versin' diyerek güldü.

"SİZİ GÜN BOYU TAKİP ETMEK KOLAY DEĞİL"

Erdoğan daha sonra 'Buraya kadar kaç adım atmışız?' diye sordu, biz gün boyu 9 bin adım attığımızı söyleyince şaşırdı ve telefonundaki adım sayara baktı. Erdoğan'ın, 'Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz' demesi üzerine biz de, 'Sizi gün boyu takip etmek kolay değil, bu nedenle 9 bin adım attık' yanıtını verdik.

YÜRÜYÜŞ BEŞTEPE'NİN GİRİŞİNDE SON BULDU

Erdoğan daha sonra 'İyi geceler' diyerek Cumhurbaşkanlığı'na giriş yaptı. Erdoğan'la kısa yürüyüş de Beştepe'nin girişinde son buldu."