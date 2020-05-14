Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'e "geçmiş olsun" telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'e "geçmiş olsun" telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'e
14.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Haber
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi! Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi Haber
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi! Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Tarkan Ebru Şallı Ersin Korkut
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Çocuk Adana
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'e "geçmiş olsun" telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 00:34:39. #1.15#
title