Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'e "geçmiş olsun" telefonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA