Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı gönderileceğini belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz'de de kararlılık mesajı verdi. Bölgede Türkiye'nin karar verici konumda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikat olayı söz konusu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı gönderileceğini belirtti.

"BİZİMLE TERS DÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki son durumdan da söz eden Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı devam etmektedir. Bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanımız yaptı. Bunun yanında Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklama yaptı. Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşeceğini düşünmüyorum" dedi.

"KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"

Türkiye'nin bölgede karar verici olduğunu aktaran Erdoğan, "Şu anda atılan adımlar, bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibime geliyor bana. Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikat olayı söz konusu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Türkiye bölgede karar verici konumdadır" şeklinde konuştu.