Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok

22.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme töreninde konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki adımlarından kesinlikle geri dönmeyeceğini belirten Erdoğan, "Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz" dedi.

"TÜM İNSANLIK İÇİN GECİKMİŞ BİR HAK TESLİMİ PEŞİNDEYİZ"

"Ülkemizin izlediği politika hem kendimiz hem dostlarımız hem de tüm insanlık için gecikmiş bir hak teslimi peşindeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Libya ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu çerçevededir." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın uzunca bir süredir Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirmenin peşinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "İsrail ve bazı Arap ülkelerinin benzer çabalarda olduğunu biliyoruz. Bizim kimsenin hakkını gasp etmek gibi niyetimiz yok. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok." dedi.

''VAZGEÇERSEK OLTA ATACAK SAHİL BİLE BIRAKMAYACAKLAR''

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize gerecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak hukuk adalet gibi bir dertleri yok.

"BUNA RAZI OLMAYACAĞIZ''

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıktan yüzde 1 alacağı bir düzene razı olmayacağız. Ege'deki egemenliği kendine ait olmayan ada, adacık gibi kendileri hazırladığı projeyle ortaya çıkanlar meydanın boş olmadığını bilmeliler. Ülkemize emri vaki yapılmasına izin veremeyiz. Yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımımız yoktur.

''BİZE BU HAKKI VERİYOR''

Libya ile kendi hukukumuz ya da uluslararası hukuka ayrı bir şey yoktur. 10 yıl önce bu konuda adım attık. Kitaplar, makaleler ortadadır. Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, anlayış birliğine varmıştır. Deniz yetki alanı çakışması bize bu hakkı veriyor. Mutabakat metninin hukuki düzeye ulaştırılması biraz gecikti.