Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.

05.11.2019 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki: Esefle karşıladım

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın 'KHK bir faciadır' açıklamasına ilişkin olarak, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."demişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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