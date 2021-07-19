Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart

Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Kurban Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı. Video mesajda Cumhurbaşkanı, vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"SİNSİ TEHDİDE KARŞI KORUNMAMIZ ŞART"

"Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart" ifadelerini kullanan Erdoğan, devamında şunları söyledi: "Salgın müsibetinin olumsuzluklarından kurtulmak için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerini bırakmamalıyız. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor.

"YERLİ AŞIYI SENE SONUNA KADAR HAZIR HALE GETİRMEYİ DİLİYORUZ"

Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir.

Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, hem bireylerin sağlığı, hem milletin morali, hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkânlar geçene kadar, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Normalleşme süreciyle birlikte, sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlarımız varsa, elbette önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkânları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de, temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz.

"RABBİMDEN ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AYDINLATMASINI NİYAZ EDİYORUM"

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bir adımdır. Rabbimden, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum.

Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramının hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla."