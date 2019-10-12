Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
(İHA)