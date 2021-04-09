Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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