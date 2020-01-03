Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası anne ve babasının mezarını ziyaret etti - Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası anne ve babasının mezarını ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:25

, cuma namazının ardından ve babasının kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı sonrası anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler