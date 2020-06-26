Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi.
26.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi.
Kaynak: İHA