Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılmaz için Kerem Aydınlar Camisii'ne geldi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi. Kaynak: İHA