İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi
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İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi

20.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:01
İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine yol açan TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

KULELERİN KALDIRILMASINI HAVADAN İNCELEDİ

Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

İstanbul'da bir görüntü kirliliği daha ortadan kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları havadan inceledi

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SONA ERDİ

İstanbul'un yeni simgelerinden biri olan Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi hizmete girmiş, kentte yayın yapma hakkı bulunan kuruluşlar karasal analog yayınlarını artık bu kuleden yapmaya başlamıştı. Böylece İstanbul Çamlıca tepesindeki antenler tek bir yapıda toplanmıştı. Kule sayesinde Üsküdar Çamlıca tepesindeki görüntü kirliliğinin son bulması için ilk adım atılmış ve işlevsiz hale gelen 28 antenin sökümüne başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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