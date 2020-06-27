Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki en yüksek nokta olan ve yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Kuleden İstanbul'u izledi. Erdoğan, ardından Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.

27.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

ÇAMLICA KORUSU'NDA VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ

Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi

Kaynak: AA

Manşet

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