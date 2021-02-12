Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz"

AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti İl Kongrelerine video konferansla bağlantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.