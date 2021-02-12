Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz"

12.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:25

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti İl Kongrelerine video konferansla bağlantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti İl Kongrelerine video konferansla bağlantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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