Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.