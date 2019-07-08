Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic'i ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir Izetbegovic'i ile görüştü.


Kaynak: DHA
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