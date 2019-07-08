Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı İzzetbegoviç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı İzzetbegoviç'le görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.

Kaynak: AA
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