Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı İzzetbegoviç'le görüştü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar Resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
Kaynak: AA
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