Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
19.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Adis Alagiç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alagiç'in beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İHA