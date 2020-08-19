Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisini kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Adis Alagiç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alagiç'in beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Kaynak: İHA