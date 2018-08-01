Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Tehdit İfadeleri ile Yaklaşmak Kimseye Bir Şey Kazandırmaz. Biz Bugüne...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk" "Kusura bakmasınlar tehdit dili kullanmaya biz prim vermeyiz"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23'üncü Dönem Niğde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk"
"Kusura bakmasınlar tehdit dili kullanmaya biz prim vermeyiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklama yaptı.