Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Tehdit İfadeleri ile Yaklaşmak Kimseye Bir Şey Kazandırmaz. Biz Bugüne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk"

"Kusura bakmasınlar tehdit dili kullanmaya biz prim vermeyiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklama yaptı.