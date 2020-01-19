: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

19.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

ALMANYA'DA BÜYÜK SEVİNÇ

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansının düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanının askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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