Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı

19.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansının düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanının askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya Konferansı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

ERDOĞAN HAVALİMANINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Libya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yunanistan'ın darbeci Hafter'i çağırmasına ilişkin, "Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, Yunanistan'ı çıldırttı" dedi.

"GÖRÜŞMENİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Tabi öncelikle Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, malum Yunanistan'ı çıldırttı. Serrac, BM tarafından tanınmış lider konumunda. Hafter'in bir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan da Hafter'i davet etti. Bu görüşmenin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yok. Hafter Almanya'da neler söyleyecek, hepsini orada göreceğiz. Ancak Yunanistan oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru değil, bu sürece iyi başlamadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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