Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını tebrik etti.

Bakan Soylu Şırnak'taki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Burada Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır tarafından karşılanan Soylu, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bakan Soylu ile beraberindekiler askerlerle iftar yaptı. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu gün boyu süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

"SİZİN VERDİĞİNİZ MÜCADELE BİZİ FARKLI NOKTALARA GETİRDİ"

İftar öncesi tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah." dedi.

Askerlerin verdiği mücadeleyi takdir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah'a hamdolsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle de milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin koronavirüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı.