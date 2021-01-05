Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti (2)

BAHÇELİ, KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 23 Ekim 2019'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı