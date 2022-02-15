Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, El Maktum, Dubai, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title