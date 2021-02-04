Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

04.02.2021 20:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.Erdoğan ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'i de ayrı ayrı kabul etti. 

Haber:  ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Mesut Özil Deniz Türüç Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 20:44:59. #1.14#
title