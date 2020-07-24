Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin 24 saat açık olacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, ''Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Kebir Camii Serifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. "