Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kuran'ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Cami açılışının ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet programında Kuran'ı Kerim okudu. Ali İmran Suresi'ni okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nde kılınan ilk cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Burada İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

ERDOĞAN'IN KURAN TİLAVETİ BEĞENİ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ederek, davetlilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Ali İmran Suresi'ni okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

TORUN ÖMER TAYYİP DE İCAZET ALDI

Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu icazet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilere hediye verdi ardından camiden ayrıldı.