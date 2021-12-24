Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

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