Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve...
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılışına katıldı (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı