Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şeref defterini imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve...