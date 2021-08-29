Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı TİHA"yı kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı TİHA"yı kullandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akıncı TİHA" uçuşunu izlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Akıncı TİHA"yı kullanması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akıncı TİHA" uçuşunu izlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Akıncı TİHA"yı kullanması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akıncı TİHA'yı kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akıncı TİHA'yı kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akıncı TİHA'yı kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akıncı TİHA'yı kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı TİHA"yı kullandı - Haberler
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