Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı TİHA"yı kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akıncı TİHA" uçuşunu izlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Akıncı TİHA"yı kullanması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akıncı TİHA" uçuşunu izlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Akıncı TİHA"yı kullanması TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu