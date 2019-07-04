Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler

- Girişlerden detay AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

- Girişlerden detay
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek

Kaynak: AA
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