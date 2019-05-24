Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

Cuma namazını Eyüpsultan'da açılışı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Parti yöneticileri tarafından kapıda karşılanan Erdoğan, daha sonra il başkanlığı binasına giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar saatine kadar AK Parti İstanbul İl Başkanlığında görüşmeler yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA