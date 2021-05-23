Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar gününü İstanbul'da geçirdi. Erdoğan, İstanbul'da bir takım incelemelerde bulunduktan sonra partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

ZİYARETTE BİNALİ YILDIRIM VE NUMAN KURTULMUŞ DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ziyaretine oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.