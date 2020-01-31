Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle idam cezasına çarptırılan, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülen 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

31.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Erdoğan tarafından kaldırıldı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

CEZASI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTİ

1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde meydana gelen olayların ardından idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı
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