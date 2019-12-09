Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

09.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile görüştü.

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü
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