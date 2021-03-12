Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale'den Balıkesir'e getirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale'den Balıkesir'e getirildi

12.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale'den Balıkesir'e getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Balıkesir'de Gönenli sporculara teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Balıkesir'de Gönenli sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda yer alan Çanakkaleli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Denizkent Jandarma Karakol Komutanlığında tören yapıldı.

Törende Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, emanetleri Biga Kaymakamı Mustafa Can'dan teslim aldı.

Gönenli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını il sınırında Karacabeyli atletlere vermek üzere yola çıktı.

Emanetler, Bursa, Bilecik ve Eskişehir'den sonra Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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