Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ve eşi Lidija Cukanoviç ile yürüyüşünden görüntüler Erdoğan ve Cukanoviç'in kendilerini alkışlayan çevredeki vatandaşları selamlamaları ÇETİNYE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ve eşi Lidija Cukanoviç ile yürüyüşünden görüntüler

Erdoğan ve Cukanoviç'in kendilerini alkışlayan çevredeki vatandaşları selamlamaları ÇETİNYE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ve eşi Lidija Cukanoviç ile Osmanlı Eski Sefaretini ziyaretine gidişi sırasında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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