Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten 3 Yılda 68 Bin 817 Kişiye Soruşturma Açıldı

Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 299. maddesi Cumhurbaşkanı'na hakaretten dört yıla kadar hapis cezası öngörüyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesini takip eden 3 yılda68 bin 817 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılırken 3 bin 414 kişi tutuklandı.

12 BİN 839 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberinde, cumhurbaşkanına hakaret işlemlerine ilişkin bir istatistiki döküm yer aldı. Akademisyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in verdiği bilgiye göre 2014-2017 yılları arasında 299'uncu maddeden soruşturma başlatılan 68 bin 827 kişiden 12 bin 839'u hakkında dava açıldı.

2016'DA 38 BİN 254 SORUŞTURMA AÇILDI

Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılında 132 dava varken, 2015'te bin 953, 2016'da 4 bin 187, 2017'de ise 6 bin 33 dava açıldı. Yine bu suçtan 2014'te 682 soruşturma varken, sayı 2015'te 7 bin 216, 2016'da 38 bin 254, 2017'de 20 bin 539 oldu.

3 BİN 414 MAHKUMİYET

Akdeniz, "12 bin davadan (üç yılda açılan) 9 bin 234'ü karara bağlandı. Bu kapsamda 3 bin 414 mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 550'sinde ise geri bırakılmasına hükmedildi. Bin 697 ise beraat kararı verildi" dedi.

ERDOĞAN AFFETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'kendisine hakaret edenleri bir defaya mahsus affettiğini ve davaları geri çekeceğini' açıklamıştı.