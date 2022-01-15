Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Aydın'da toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu.

AYDIN (AA) - Aydın'da toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan heyetin Erdoğan'a, teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla...

 Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'hesaplaşma' iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak

Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu: (1)
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Aydın'da toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu.

title