Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.'

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız."

AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri

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