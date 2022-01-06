Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini...
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hava savunma sistemi) Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet