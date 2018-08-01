Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Aylık Bebeğiyle Şehit Olan Olan Nurcan Karakaya'nın Cenaze Törenine...
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenazelerin askeri kortej eşliğinde alana getirilişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katılmak üzere alanına gelişi Cenaze namazının kılınması C3enaze töreninden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cenazelerin askeri kortej eşliğinde alana getirilişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katılmak üzere alanına gelişi
Cenaze namazının kılınması
C3enaze töreninden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın Sivas'taki cenaze törenlerine katıldı.