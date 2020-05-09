Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı

09.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:45

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığını yürüten Hamza Cebeci atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Karar'ına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Hamza Cebeci atandı. Hamza Cebeci 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yapıyordu.

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953'te Düzce Gümüşova'da doğan Hamza Cebeci, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gidip 1984 yılında Türkiye'ye döndü. 1986'da ticaret hayatına başlayan Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu. 1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı. Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığı yaptı. Cebeci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

14 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Atama Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığı Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, görevden alınırken 14 ilin müftülüğüne de yeni atama yapıldı. Gaziantep Müftülüğü'ne Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Niğde Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Osman Ayas, Gümüşhane Müftülüğü'ne Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Zonguldak Müftülüğü'ne Tunceli Müftüsü Aşır Durgun, Hatay Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aksaray Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Tunceli Müftülüğü'ne Şevket Dilmaç, Tokat Müftülüğü'ne Abdullah Pamuklu, Samsun Müftülüğü'ne Seyfullah Çakır, Kırklareli Müftülüğü'ne Aydın Yığman, Elazığ Müftülüğü'ne Selami Aydın, Kırıkkale Müftülüğü'ne Hasan Hayri Yaşar, Nevşehir Müftülüğü'ne Ahmet Celalettin Altunkaya getirildi.

Ayrıca, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ve Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz görevlerinden alındı.

Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez Haber
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti Haber
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 11:48:59. #1.14#
title