CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN MUŞ BELEDİYESİ'NE ZİYARET - Haberler
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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN MUŞ BELEDİYESİ'NE ZİYARET

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN MUŞ BELEDİYESİ'NE ZİYARET

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN MUŞ BELEDİYESİ'NE ZİYARET Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, İhsan Şener, Dr. İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, Muş Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundular.

MUŞ (Habermetre) - CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN MUŞ BELEDİYESİ'NE ZİYARET Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, İhsan Şener, Dr. İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, Muş Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundular. Belediye Başkanı Feyat Asya başkan yardımcıları ve birim amirleriyle karşıladığı misafirlerini makamında ağırladı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette şehrin genel durumu ve belediye hizmetleri hakkında istişareler yapıldı.

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