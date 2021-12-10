Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Vali Ayyıldız'a çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Aslan, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Mardin'in Artuklu ilçesinde uygulama noktasında görev yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu gazi olan ve Eskişehir'de tedavi gören 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Erol Ülgen ile Polis Evi'nde görüştü.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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