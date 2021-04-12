Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç'tan AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, il kongresinden dolayı yönetimi tebrik ederek, "Zonguldak, merkez ve ilçeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbini titreten, dikkatinin olduğu bir il. Ben de kentin bir evladı olarak zaman zaman çocukluğumun geçtiği yerlere ziyaretlerde bulunuyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zonguldak için 2023'e giden yolda daha güzel çalışmalar yapacağız. Sizin Ankara'da olmanız bizlere her daim güç veriyor. Hedefimiz kentte daha başarılı olmak." dedi.

Tosun, ziyaret sonunda Oruç'a kahve fincanı takımı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan