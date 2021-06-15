Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi
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Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim töreninde bizzat bulundu.

Karabağ Nişanı, Baykar tarafından üretilen SİHA'ların Karabağ zaferinde büyük rol oynamasına istinaden Bayraktar'a Aliyev tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi
Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi
Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi
Cumhurbaşkanı Aliyev, Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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