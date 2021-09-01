"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu bu kez temkinli yanıt verdi

Daha önceki açıklamalarında cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyallerini veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu FOX TV canlı yayınında bu kez temkinli konuştu. İsmail Küçükkaya'nın "Aday olacak mısınız?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Bu konu erken bir konu" şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ADAYIMIZI İTTİFAK BELİRLEYECEK"

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Cumhurbaşkanlığı adaylığına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönemlerde yeşil ışık yakan cevaplarının aksine bu kez temkinli davrandı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları, ilkeleri koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaş arasında ayrım yapmayacak, harcanan her kuruşun hesabını verecek, nefsine mukayet olacak, bütün ülkeler ile barış içinde olacak, bütçesinin hesabını verecek, mahkemelere atama yaparken hakiminin özgeçmişine bakacak, cumhurbaşkanı olacak kişi devletin kurumlarına sahip çıkacak. Millet İttifakı olarak bir adayımız olacak. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, adayımız budur diyeceğiz. Bu konu erken bir konu. Türkiye'de konuşulacaksa kriterler konuşulmalı."

Cumhurbaşkanlığını Onurlu bir görev olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, önceki açıklamalarında ise konuya ilişkin, "Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun' kabul ederim" demişti.

Türkiye'deki sığınmacılar ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuz zaman mültecileri ülkelerine göndereceğim. Bunların kayıtları var. Bir kısmı da kayıt dışı. Öncelikle büyükelçilikleri açacağız. Suriye'deki iç savaşın bitmesi için bütün çabayı göstereceğiz. Şam yönetimiyle de Avrupa Birliği ile de Rusya ile de ABD ile de görüşmemiz lazım.

Gideceğiz Avrupa'ya diyeceğiz ki, 'Bakın iç savaş bitti. Siz bunların kendi ülkelerinize de gelmesini istemiyorsanız bizim bunları Suriye'ye yerleştirmemiz lazım' diyeceğiz. Evi, okulu, yolu, hastaneyi yapacağız.

Gaziantepli sanayicilere diyeceğiz, 'Şu fabrikaları kurun'. Bir şey daha yapacağız, oturup Esad ile konuşacağız. Can ve mal güvenliklerini beraber sağlayacağız. Bundan sonra bütün mesele çözülür." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna ise çarpıcı ifadelerle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

Aslında Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları, ilkeleri koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaş arasında ayrım yapmayacak, harcanan her kuruşun hesabını verecek, nefsine mukayet olacak, bütün ülkeler ile barış içinde olacak, bütçesinin hesabını verecek, mahkemelere atama yaparken hakiminin özgeçmişine bakacak, cumhurbaşkanı olacak kişi devletin kurumlarına sahip çıkacak.

Millet İttifakı olarak bir adayımız olacak. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, adayımız budur diyeceğiz. Bu konu erken bir konu. Türkiye'de konuşulacaksa kriterler konuşulmalı.